Лавров и Рубио кратко пообщались перед саммитом в Малайзии

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели краткую неформальную беседу перед началом закрытого заседания Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. Видеозапись их общения опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.
Лавров и Рубио 10 июля провели в столице Малайзии полноценные переговоры, которые продолжались около часа. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили состояние российско-американских отношений, ситуацию вокруг урегулирования на Украине, а также положение дел в Сирии и Иране.
Восточноазиатский саммит, проходящий в малайзийской столице, представляет собой площадку для стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по политическим и экономическим вопросам. Форум, в котором с 2011 года участвуют руководители России и США, традиционно проводится в рамках мероприятий АСЕАН.
Ранее сообщалось, что страны НАТО могут получить от США наступательное оружие для Украины.