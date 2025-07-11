Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Рубио кратко пообщались перед саммитом в Малайзии

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели краткую неформальную беседу перед началом закрытого заседания Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели краткую неформальную беседу перед началом закрытого заседания Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. Видеозапись их общения опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров и Рубио 10 июля провели в столице Малайзии полноценные переговоры, которые продолжались около часа. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили состояние российско-американских отношений, ситуацию вокруг урегулирования на Украине, а также положение дел в Сирии и Иране.

Восточноазиатский саммит, проходящий в малайзийской столице, представляет собой площадку для стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по политическим и экономическим вопросам. Форум, в котором с 2011 года участвуют руководители России и США, традиционно проводится в рамках мероприятий АСЕАН.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут получить от США наступательное оружие для Украины.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше