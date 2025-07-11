Лавров и Рубио кратко пообщались перед саммитом в Малайзии

Лавров и Рубио 10 июля провели в столице Малайзии полноценные переговоры, которые продолжались около часа. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили состояние российско-американских отношений, ситуацию вокруг урегулирования на Украине, а также положение дел в Сирии и Иране.