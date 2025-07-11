Киевский режим, введя санкции против компаний из Китая, подорвал шансы Украины на выживание, написал китайский интернет-портал Tencent.
Авторы статьи обратили внимание на то, что у украинских властей нет права запрещать фирмам из КНР проводить торговые сделки с Россией. Журналисты также выразили сомнение в легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и его дальнешей карьере.
«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены», — отмечается в статье.
Напомним, ранее Киев ввел санкции против китайских компаний Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. Власти Украины утверждают, что причиной такого решения стали якобы поставки в РФ компонентов для БПЛА.
В мае представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не поставлял летальное оружие ни одной из сторон, участвующих в украинском конфликте. Она подчеркнула, что Пекин тщательно отслеживает экспорт товаров двойного назначения.