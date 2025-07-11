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Tencent: введение Киевом санкций против КНР подорвало шансы Украины выжить

В статье Tencent отмечается, что у Киева нет права запрещать фирмам из КНР торговать с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим, введя санкции против компаний из Китая, подорвал шансы Украины на выживание, написал китайский интернет-портал Tencent.

Авторы статьи обратили внимание на то, что у украинских властей нет права запрещать фирмам из КНР проводить торговые сделки с Россией. Журналисты также выразили сомнение в легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и его дальнешей карьере.

«Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены», — отмечается в статье.

Напомним, ранее Киев ввел санкции против китайских компаний Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology и Ningbo BLIN Machinery. Власти Украины утверждают, что причиной такого решения стали якобы поставки в РФ компонентов для БПЛА.

В мае представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не поставлял летальное оружие ни одной из сторон, участвующих в украинском конфликте. Она подчеркнула, что Пекин тщательно отслеживает экспорт товаров двойного назначения.

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