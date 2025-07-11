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На аэродроме ВСУ в Николаеве прогремели взрывы

По информации источников, на территории аэродрома начался пожар, произошла детонация боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу на аэродроме ВСУ Кульбакино в Николаеве прогремели взрывы.

По данным мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Николаеве объявляли воздушную тревогу. В украинских СМИ появилась информация о звуках взрывов в городе. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на окраине Николаева.

Согласно сведениям Telegram-канала Condottiero, по аэродрому Кульбакино был нанесен удар, вызвавший пожар и детонацию боеприпасов.

Напомним, 9 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении группового удара по аэродромам ВСУ. Для поражения объектов противника было применено высокоточное оружие.