На аэродроме ВСУ в Николаеве прогремели взрывы

По данным мониторинговых ресурсов, минувшей ночью в Николаеве объявляли воздушную тревогу. В украинских СМИ появилась информация о звуках взрывов в городе. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на окраине Николаева.