Депутаты Заксобрания Красноярского края побывали в ТИМ «Бирюса»

Участниками одного из самых масштабных молодёжных проектов Красноярского края стали почти 500 молодых специалистов из 35 российских компаний. Они планируют обсудить вопросы сохранения кадров на предприятиях и развитие корпоративной культуры.
«Бирюса» — это презентационная площадка, призванная привлечь в наш край квалифицированные молодые кадры. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди видели в Красноярском крае место для реализации своих идей и профессиональных амбиций. Экономика региона нуждается в квалифицированных специалистах, а его жизнь во многом зависит от энергии молодых семей, учёных и творцов", — отметил Алексей Додатко.
Виктор Кардашов напомнил, что государство во всех вопросах делает ставку на молодёжь.
«Название смены “Мы профессионалы” — действительно ёмкое. Мы всегда ценим профессионалов. Важно, чтобы врач, учитель, экономист — каждый специалист знал своё дело. У молодых людей есть возможность перенять опыт, познакомиться с коллегами и вырасти в профессиональном плане», — отметил депутат.
В 2025 году участниками ТИМ «Бирюса» станут более 2400 человек из разных регионов России, включая представителей молодёжных организаций, профессиональных сообществ, студентов и выпускников вузов.