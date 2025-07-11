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Депутаты Заксобрания Красноярского края побывали в ТИМ «Бирюса»

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и депутат парламента Виктор Кардашов побывали в ТИМ «Бирюса», где проходит межрегиональная смена «Мы профессионалы».

Участниками одного из самых масштабных молодёжных проектов Красноярского края стали почти 500 молодых специалистов из 35 российских компаний. Они планируют обсудить вопросы сохранения кадров на предприятиях и развитие корпоративной культуры.

«Бирюса» — это презентационная площадка, призванная привлечь в наш край квалифицированные молодые кадры. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди видели в Красноярском крае место для реализации своих идей и профессиональных амбиций. Экономика региона нуждается в квалифицированных специалистах, а его жизнь во многом зависит от энергии молодых семей, учёных и творцов", — отметил Алексей Додатко.

Виктор Кардашов напомнил, что государство во всех вопросах делает ставку на молодёжь.

«Название смены “Мы профессионалы” — действительно ёмкое. Мы всегда ценим профессионалов. Важно, чтобы врач, учитель, экономист — каждый специалист знал своё дело. У молодых людей есть возможность перенять опыт, познакомиться с коллегами и вырасти в профессиональном плане», — отметил депутат.

В 2025 году участниками ТИМ «Бирюса» станут более 2400 человек из разных регионов России, включая представителей молодёжных организаций, профессиональных сообществ, студентов и выпускников вузов.