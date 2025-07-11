Депутаты Заксобрания Красноярского края побывали в ТИМ «Бирюса»

«Бирюса» — это презентационная площадка, призванная привлечь в наш край квалифицированные молодые кадры. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди видели в Красноярском крае место для реализации своих идей и профессиональных амбиций. Экономика региона нуждается в квалифицированных специалистах, а его жизнь во многом зависит от энергии молодых семей, учёных и творцов", — отметил Алексей Додатко.