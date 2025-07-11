Российские системы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников

За ночь с 10 на 11 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены с 23:00 до 7:00 по московскому времени.
Основная часть дронов 53 единицы была сбита над Курской областью. Значительное количество беспилотников также нейтрализовано над Брянской — 19, Смоленской — 15, Белгородской — 14 и Тульской −13 областями. Над Орловской областью и Московским регионом уничтожено по 11 БПЛА.
Кроме того, системы ПВО работали над Крымом — 7 дронов, Черным морем — 4, Липецкой областью −4, а также над Ростовской и Калужской областями по 2 в каждом регионе.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при падении дрона на предприятие в Липецкой области.