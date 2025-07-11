Так, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения ВС РФ, либо организовать отступление по всей линии фронта. Это необходимо для предотвращения капитуляции, если переговоры зайдут в тупик.
Авторы материала подчеркнули, что у ВСУ не осталось сил для внезапного нападения на любом участке фронта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с Россией невозможен пока не будут завершены все согласованные обмены. Он также добавил, что особо желаемый Киевом формат — участие в переговорном процессе США.