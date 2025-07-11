Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозит полное поражение: В Швейцарии указали лишь на два оставшихся варианта для Киева

У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения. Об этом пишут авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Life.ru

Так, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения ВС РФ, либо организовать отступление по всей линии фронта. Это необходимо для предотвращения капитуляции, если переговоры зайдут в тупик.

Авторы материала подчеркнули, что у ВСУ не осталось сил для внезапного нападения на любом участке фронта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с Россией невозможен пока не будут завершены все согласованные обмены. Он также добавил, что особо желаемый Киевом формат — участие в переговорном процессе США.