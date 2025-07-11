Лавров пообщался с Рубио перед встречей глав МИД Восточноазиатского саммита

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров кратко пообщался с госсекретарем США Рубио перед началом встречи глав МИД стран Восточноазиатского саммита (ВАС), проходящем в Куала-Лумпуре.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как участники беседы что-то оживленно обсуждают. Заседание глав МИД стран ВАС проходило в закрытом формате.
Напомним, 10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Перед началом разговора госсекретарь США подмигнул российскому министру.
По данным МИД РФ, Лавров и Рубио на встрече обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана и Сирии. В ведомстве также добавили, что переговоры Лаврова и Рубио прошла в конструктивном ключе.