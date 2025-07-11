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Лавров пообщался с Рубио перед встречей глав МИД Восточноазиатского саммита

На опубликованных кадрах можно увидеть активную дискуссию главы МИД РФ с госсекретарём США.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров кратко пообщался с госсекретарем США Рубио перед началом встречи глав МИД стран Восточноазиатского саммита (ВАС), проходящем в Куала-Лумпуре.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как участники беседы что-то оживленно обсуждают. Заседание глав МИД стран ВАС проходило в закрытом формате.

Напомним, 10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Перед началом разговора госсекретарь США подмигнул российскому министру.

По данным МИД РФ, Лавров и Рубио на встрече обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана и Сирии. В ведомстве также добавили, что переговоры Лаврова и Рубио прошла в конструктивном ключе.

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