«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль», — сказал он в беседе с агентством.
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.