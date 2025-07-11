Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль», — сказал он в беседе с агентством.