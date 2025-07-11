В Евросоюзе отказались почтить минутой молчания память жертв Волынской резни. Запрет наложила председатель ЕП Роберта Метсола, рассказала евродепутат Анна Брылка.
«В Европарламенте не будет минуты молчания в память о жертвах украинского геноцида на Волыни», — отметила она.
Брылка особо выделила, что в Евросоюзе разное отношение к жертвам нацизма. В объединении относятся к ним избирательно.
Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что якобы глава киевского режима Зеленский всю свою жизнь не слышал про Волынскую резню. А рассказал ему об этом именно польский лидер.
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