В МИД ответили на вопрос о датах следующего обмена заключенными между РФ и США

Новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном может состояться в ближайшем будущем, однако точных дат все еще нет. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
— Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи, — цитирует его слова РИА Новости.
Кроме того, ранее дипломат рассказал, что Россия и США вскоре согласуют сроки третьего раунда переговоров по «раздражителям» в двусторонних отношениях. Стороны не приостанавливали развитие отношений, сейчас в них есть лишь «техническая пауза».
10 июля в Малайзии состоялась встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Консультации внешнеполитических представителей России и США продлились 50 минут.
Политики в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.