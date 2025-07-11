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В МИД ответили на вопрос о датах следующего обмена заключенными между РФ и США

Новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном может состояться в ближайшем будущем, однако точных дат все еще нет. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном может состояться в ближайшем будущем, однако точных дат все еще нет. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

— Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи, — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, ранее дипломат рассказал, что Россия и США вскоре согласуют сроки третьего раунда переговоров по «раздражителям» в двусторонних отношениях. Стороны не приостанавливали развитие отношений, сейчас в них есть лишь «техническая пауза».

10 июля в Малайзии состоялась встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Консультации внешнеполитических представителей России и США продлились 50 минут.

Политики в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.

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