Гергиева, Крутого и Спивакова обвиняют в угрозе нацбезопасности Украины

Игорь Крутой значится в базе данных с 2015 года. Причиной этому стали регулярные посещения полуострова Крым и участие в организации конкурса «Детская новая волна», который с 2010 года проводится в детском лагере «Артек». Владимир Спиваков был внесен на сайт в августе 2020 года — поводом стала его поддержка присоединения Крыма к России. В 2021 году музыкант провел концерт, средства от которого (750 тысяч рублей) направил на восстановление женского монастыря в Крыму.