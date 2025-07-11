Гергиева, Крутого и Спивакова обвиняют в угрозе нацбезопасности Украины

Гергиева добавили в список «Миротворца».
Народный артист России Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой и дирижер Владимир Спиваков продолжают оставаться в базе данных украинского «Миротворца». Это следует из сведений, опубликованных в интернет-ресурсе.
Согласно информации сайта, данные Валерия Гергиева были внесены в реестр еще в 2017 году. Администраторы «Миротворца» объясняют это обвинениями в «антиукраинской пропаганде» и публичной поддержке российской политики. В июле 2025 года Гергиев впервые с 2022 года выступит в Европе — он дирижирует симфоническим концертом оркестра имени Верди города Салерно в рамках фестиваля «Лето короля» в итальянской области Кампания.
Спивакова внесли в базу «Миротворца’Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Игорь Крутой значится в базе данных с 2015 года. Причиной этому стали регулярные посещения полуострова Крым и участие в организации конкурса «Детская новая волна», который с 2010 года проводится в детском лагере «Артек». Владимир Спиваков был внесен на сайт в августе 2020 года — поводом стала его поддержка присоединения Крыма к России. В 2021 году музыкант провел концерт, средства от которого (750 тысяч рублей) направил на восстановление женского монастыря в Крыму.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и специализируется на публикации персональных данных людей, которых администраторы считают причастными к действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. В черный список ресурса за последние годы были добавлены не только российские артисты, но и журналисты, политики, а также иностранные деятели, посещавшие Крым или Донбасс.