Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал словацкие власти одобрить восемнадцатый пакет ограничительных мер в отношении России. Соответствующую информацию распространило агентство Reuters.
Настоятельно призываю Словакию и ее премьер-министра отказаться от противодействия и обеспечить принятие 18-го санкционного пакета, заявил политик.
Согласно данным, новый пакет ограничений включает меры в энергетической и банковской сферах. В частности, операторам из ЕС будет запрещено участвовать в операциях, связанных с газопроводами «Северный поток», а 77 судов войдут в перечень российского теневого флота. Также вводится запрет на импорт продукции, произведенной из переработанной российской нефти.
Кроме того, существующие ограничения на использование системы SWIFT будут ужесточены до полного запрета транзакций и распространены на дополнительные российские кредитные организации. Ограничения также затронут финансовые структуры, финансирующие торговые операции с Россией в обход санкций, а также поставки ряда критически важных технологий.
Напомним, что 9 июля 2025 года Словакия повторно заблокироваоа утверждени Европейским союзом (ЕС) 18-го пакета санкционных мер против РФ. www.mk.ru/politics/2025/07/09/evropeyskaya-strana-zablokirovala-prinyatie-novogo-paketa-sankciy-es-protiv-rossii.html
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