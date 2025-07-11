Канцлер ФРГ призвал Словакию перестать блокировать санкции против РФ

Согласно данным, новый пакет ограничений включает меры в энергетической и банковской сферах. В частности, операторам из ЕС будет запрещено участвовать в операциях, связанных с газопроводами «Северный поток», а 77 судов войдут в перечень российского теневого флота. Также вводится запрет на импорт продукции, произведенной из переработанной российской нефти.