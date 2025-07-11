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Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой центра социальных услуг «Инсон»

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил центр социальных услуг «Инсон» в Шайхантахурском районе города Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В данном центре предоставляется более 100 видов социальных услуг 12 категориям нуждающихся. Для этого здесь созданы современные условия. Все процессы — прием обращений, оценка потребностей, назначение и предоставление услуг — организованы в удобной и доступной форме.

Помощь не ограничивается разовой поддержкой. За последующим состоянием получателя услуг ведется мониторинг, осуществляется сопровождение до полного восстановления. Все процессы цифровизированы и интегрированы с другими соответствующими учреждениями.

отметили в пресс-службе

В учреждении работают 25 специалистов, а также 51 социальный работник, закрепленный за махаллями. Ведется адресная работа с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также с одинокими престарелыми.

Это место, где живут заботами каждого человека, где стремятся, чтобы люди были довольными. Через такую систему в нашем обществе утверждаются социальная справедливость и человеческое достоинство.

отметил президент

При центре на основе государственно-частного партнерства создано учреждение «Имкониятлар олами», с условиями которого ознакомился глава государства.

В учреждении организованы услуги раннего вмешательства для детей до 3-х лет, социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью, а также дневной уход и присмотр. Здесь получают поддержку около 80 человек.