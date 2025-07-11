Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре

Напомним, главы внешнеполитических ведомств провели в Малайзии полноценные переговоры, которые продлились около часа. В МИД РФ раскрыли, что стороны обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии. Рубио, в свою очередь, рассказал об интересном предложении Лаврова по Украине, которое он намерен передать президенту США Дональду Трампу.