Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре

На видео, распространённом МИД РФ, видно, как Лавров и Рубио о чём-то беседуют перед заседанием, после чего жмут руки и расходятся по местам. Короткий разговор прошёл в позитивной атмосфере.
Короткая беседа Сергея Лаврова и Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Видео © МИД России.
Напомним, главы внешнеполитических ведомств провели в Малайзии полноценные переговоры, которые продлились около часа. В МИД РФ раскрыли, что стороны обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии. Рубио, в свою очередь, рассказал об интересном предложении Лаврова по Украине, которое он намерен передать президенту США Дональду Трампу.