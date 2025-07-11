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Обменялись рукопожатием: Лавров провёл беседу «на ногах» с Рубио в Куала-Лумпуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко пообщался «на ногах» с госсекретарём США Марко Рубио перед началом встречи Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре.

Источник: Life.ru

На видео, распространённом МИД РФ, видно, как Лавров и Рубио о чём-то беседуют перед заседанием, после чего жмут руки и расходятся по местам. Короткий разговор прошёл в позитивной атмосфере.

Короткая беседа Сергея Лаврова и Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Видео © МИД России.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств провели в Малайзии полноценные переговоры, которые продлились около часа. В МИД РФ раскрыли, что стороны обсудили ситуации вокруг Украины, Ирана и Сирии. Рубио, в свою очередь, рассказал об интересном предложении Лаврова по Украине, которое он намерен передать президенту США Дональду Трампу.

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