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Лукашенко пригласил президента Монголии в Беларусь

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником — фестивалем Наадам, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Этот праздник известен еще со времен Чингисхана, а его название означает «игры». Наадам проводят ежегодно с 11 по 15 июля по всей Монголии, в разных городах организуют традиционные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука. В этом году в Монголии отмечается 819-я годовщина Великой Монгольской империи и 104-я годовщина народной революции, которая принесла стране независимость от Китая.

Этот традиционный фестиваль отражает суть монгольской культуры, подчеркивает силу и стойкость нации, бережно почитающей свое историческое наследие.

говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко

Президент Беларуси подтвердил нацеленность Минска на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Улан-Батором по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран.

Глава государства назвал Монголию «прекрасной страной вечно голубого неба» и отметил, что с теплотой вспоминает свой визит туда в июне 2024 года. Кроме того, белорусской лидер подчеркнул, что ждет с ответным визитом в Минске Ухнаагийн Хурэлсуха.

«Возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время», — добавил Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал своему монгольскому коллеге и жителям Монголии мира и благополучия.

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