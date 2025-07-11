Лукашенко пригласил президента Монголии в Беларусь

Этот праздник известен еще со времен Чингисхана, а его название означает «игры». Наадам проводят ежегодно с 11 по 15 июля по всей Монголии, в разных городах организуют традиционные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука. В этом году в Монголии отмечается 819-я годовщина Великой Монгольской империи и 104-я годовщина народной революции, которая принесла стране независимость от Китая.