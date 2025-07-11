Лукашенко пригласил президента Монголии в Беларусь

Этот праздник известен еще со времен Чингисхана, а его название означает «игры». Наадам проводят ежегодно с 11 по 15 июля по всей Монголии, в разных городах организуют традиционные скачки, соревнования по борьбе и стрельбе из лука. В этом году в Монголии отмечается 819-я годовщина Великой Монгольской империи и 104-я годовщина народной революции, которая принесла стране независимость от Китая.
Этот традиционный фестиваль отражает суть монгольской культуры, подчеркивает силу и стойкость нации, бережно почитающей свое историческое наследие.
Президент Беларуси подтвердил нацеленность Минска на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Улан-Батором по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран.
Глава государства назвал Монголию «прекрасной страной вечно голубого неба» и отметил, что с теплотой вспоминает свой визит туда в июне 2024 года. Кроме того, белорусской лидер подчеркнул, что ждет с ответным визитом в Минске Ухнаагийн Хурэлсуха.
«Возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время», — добавил Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал своему монгольскому коллеге и жителям Монголии мира и благополучия.