Рябков высказался о новом обмене заключенными между Россией и США

В скором времени возможен новый обмен заключенными между Россией и США, однако конкретная дата пока неизвестна. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня», — подчеркнул дипломат.
При этом он не стал раскрывать детали, касающиеся персоналий и схем возможного обмена. По словам Рябкова, компетентные органы двух государств поддерживают необходимую связь по данному вопросу.
Замглавы МИД РФ также отметил, что пока рано говорить о каких-либо сроках, так как на них влияет множество факторов, в том числе общий контекст отношений между Вашингтоном и Москвой.
Ранее Рябков заявил, что новый раунд консультаций России и США может состояться до конца лета.