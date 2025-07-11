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Рябков высказался о новом обмене заключенными между Россией и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал называть сроки проведения нового обмена заключенными между США и Россией.

Источник: Аргументы и факты

В скором времени возможен новый обмен заключенными между Россией и США, однако конкретная дата пока неизвестна. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня», — подчеркнул дипломат.

При этом он не стал раскрывать детали, касающиеся персоналий и схем возможного обмена. По словам Рябкова, компетентные органы двух государств поддерживают необходимую связь по данному вопросу.

Замглавы МИД РФ также отметил, что пока рано говорить о каких-либо сроках, так как на них влияет множество факторов, в том числе общий контекст отношений между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Рябков заявил, что новый раунд консультаций России и США может состояться до конца лета.