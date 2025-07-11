Трамп запустил «игру сигналов»: разгадан тайный код для Путина и Зеленского

Также стало известно, что хозяин Белого дома Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами. В статье Politico говорится, что Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».