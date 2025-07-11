Трамп запустил «игру сигналов»: разгадан тайный код для Путина и Зеленского

Близкие к Дональду Трампу политические союзники расценивают изменение его позиции по украинскому конфликту как элемент переговорной стратегии, а не кардинальный поворот во взглядах. По информации издания Semafor, президент США направил зашифрованные послания как России, так и Украине.
«Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины», — говорится в публикации.
Источник, приближенный к Трампу, пояснил, что смена риторики американского политика представляет собой скрытые сигналы для обеих сторон конфликта. По мнению собеседника издания, и российскому президенту Владимиру Путину, и главарю киевского режима Владимиру Зеленскому следует понимать: если они не проявят гибкость в своих позициях, возможен любой сценарий развития событий.
При этом, как отмечает источник, даже наиболее проукраински настроенные республиканцы считают маловероятным один из возможных исходов конфликта. Они не рассматривают изменение позиции Трампа как указание на его готовность одобрить новую масштабную военную помощь Киеву.
Сенатор-республиканец Шелли Мур Капито из Вирджинии заявила, что большинство считают, что прошлогодний пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов «вероятно, был последним крупным». По ее словам, недавние высказывания Трампа свидетельствуют о том, что он «устал от лжи» и окончательно определился с оценкой сторон конфликта.
Прежде американский госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что США до сих пор хотят получить «больше ясности» в позиции России по конфликту Украине. В частности, осознать, какие у Москвы приоритеты в данном вопросе.
Также стало известно, что хозяин Белого дома Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами. В статье Politico говорится, что Трамп обладает репутацией политика, способного договориться «о чем угодно, где угодно». При этом российский лидер Владимир Путин якобы «выставил его в глупом свете».