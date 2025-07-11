Ермаков: ВСУ уходят из Грушевского в ДНР

После перехода под контроль российских войск села Толстой в ДНР украинские военные начали уходить из расположенного неподалеку от этого населенного пункта села Грушевское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, враг начал отвод подразделений из Грушевского после потери контроля над поселком Толстой», — написал он.
Военкор сообщил о концентрации противником силы в селе Новохатское и спрогнозировал ухудшение логистики ВСУ на этом участке при продвижении войск РФ к Искре.
Ранее появилась информация об уходе боевиков ВСУ из села Мирное в ДНР.