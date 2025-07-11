Госдума приняла внесенный Башкирией закон о дарении имущества родственникам

Как пояснили «Башинформу» в Госсобрании — Курултае региона, закон снижает стоимость услуг нотариуса при удостоверении сделок дарения между близкими родственниками в два раза. Такими родственниками считаются родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры, в том числе имеющие одного общего родителя.
Законопроект был разработан и внесен Курултаем Башкирии и депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Сарданой Авксентьевой.
Напомним, с января 2025 года все сделки дарения подлежат обязательному удостоверению у нотариуса.
«Участие нотариуса поставило заслон мошенническим схемам, из-за которых обманутые люди лишались жилья, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — В то же время удостоверение сделки предполагает уплату госпошлины. В среднем это 25−30 тысяч рублей. Сумма в контексте стоимости недвижимости небольшая, однако в случае с передачей права собственности внутри семьи она может быть весьма ощутимой. С принятием нового закона с близких родственников будет взиматься только половина установленного тарифа».
Закон вступит в силу с момента официального опубликования.