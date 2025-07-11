ВСУ пытаются в спешке выстроить линии обороны в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщает ТАСС.
«Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее — Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление бойцов “Севера” в районе села Меловое», — говорится в сообщении.
Источник агентства отмечает, что ВСУ бьют дронами и артиллерией по лесопосадкам без разбора, не зная, кто контролирует эти территории.
По словам депутата Госдумы Виктора Володацкого, ВСУ активно строят укрепрайоны под Сумами и Днепропетровском, также пытаясь сдержать натиск российской армии. Главком украинских боевиков Сырский докладывал в ставке главнокомандующего, что укронацисты испытывают серьезные проблемы на четырех направлениях.
«ВСУ пытаются на пути наших войск выстроить укрепрайоны в Сумской и Днепропетровской областях. Если посмотреть с квадрокоптера аэрофотосъемку, то видно, как работает ускоренно строительная техника Украины», — пояснил депутат.
Володацкий добавил, что киевский режим бросил в эти районы все строительные организации. Однако, не смотря на эту спешку противника, ВС РФ продолжают двигаться вперед.