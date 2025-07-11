Мэр Екатеринбурга поручил привести в порядок старые автобусные остановки

«Из-за изменения законодательства нам пришлось оперативно убрать остановочные комплексы, совмещенные с киосками и ларьками. На месте снесенных уже в июле начнем устанавливать новые навесы. Всего их в этой закупке более 150», — рассказал Орлов в своих соцсетях.