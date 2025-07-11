Мэр Екатеринбурга поручил привести в порядок старые автобусные остановки

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с новым подрядчиком монтаж остановок в Екатеринбурге. Торги на поставку уральской столице новых навесов выиграла уфимская компания.
«Из-за изменения законодательства нам пришлось оперативно убрать остановочные комплексы, совмещенные с киосками и ларьками. На месте снесенных уже в июле начнем устанавливать новые навесы. Всего их в этой закупке более 150», — рассказал Орлов в своих соцсетях.
По его словам конструкции нового типа — более вместительные, чем предыдущие. Они появятся сначала на самых востребованных маршрутах.
«Что касается тех остановок, на которые не хватит новых комплексов: временно там установят конструкции, имеющиеся в распоряжении районных администраций. Однако это не значит, что можно устанавливать какие угодно конструкции!» — подчеркнул глава Екатеринбурга. — Полностью разделяю негодование горожан и запретил ставить «убитые» остановки".
Те старые остановки, что уже успели поставить, оперативно приведут в порядок — такое распоряжение дал Алексей Орлов главам районных администраций.