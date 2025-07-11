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Над Россией сбили 155 украинских дронов. Военная операция, день 1234-й

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России, из них 53 БПЛА — над территорией Курской области, 11 были перехвачены над Московской областью. По данным Axios, США могут продать Киеву наступательные вооружения. Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление по России 14 июля. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:09 ❗️Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал ~важное заявление по России~ в понедельник 14 июля.

8:05 Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.

8:01 ?Минобороны: средства ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников.

▪️ 53 БПЛА — над территорией Курской области,

▪️ 19 БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ 15 БПЛА — над территорией Смоленской области,
▪️ 14 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▪️ 13 БПЛА — над территорией Тульской области,
▪️ по 11 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона,
▪️ 7 БПЛА — над территорией Республики Крым,
▪️ по 4 БПЛА — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря,
▪️ по 2 БПЛА — над территориями Ростовской и Калужской областей.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1234-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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