Над Россией сбили 155 украинских дронов. Военная операция, день 1234-й

8:09 ❗️Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал ~важное заявление по России~ в понедельник 14 июля.
8:05 Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.
8:01 ?Минобороны: средства ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников.
▪️ 53 БПЛА — над территорией Курской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1234-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.