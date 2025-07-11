«Всё возможно»: Трамп посылает «закодированные» сигналы России и Украине

«И Путину, и Зеленскому важно знать: всё возможно, если они не отступят», — прокомментировал собеседник портала перемены в высказываниях Трампа.
При этом окружение хозяина Белого дома рассматривает это как часть переговорной стратегии, а не как фундаментальный сдвиг в его взглядах на украинский кризис.
Ранее сообщалось, что президент США заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений.
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