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В Раде запаниковали из-за катастрофического числа дезертиров в ВСУ

Украинская сторона конфликта все чаще заявляет о приближающемся крушении фронта.

Украинская сторона конфликта все чаще заявляет о приближающемся крушении фронта. И это происходит не только из-за активных наступательных действий российской армии, но и из-за колоссального количество дезертиров, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500 000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет», — сообщил он.

Парламентарий признался, что идет принудительная мобилизация по всей стране. Но, по его мнению, это не спасет ситуацию с острой нехваткой личного состава на фронте.

И отметил, что именно те, кого насильно хватают на улицах населенных пунктов Украины будут в числе первых, кто покинет боевые позиции. Дмитрук предупредил о скором коллапсе фронта при таких невероятных цифрах дезертирства.

«МК» писал, что месяцем ранее в Верховной раде сообщали о более чем 100 тысячах случаев дезертирства.