Макрон пообещал отправить самолёты и корабли к Украине даже после перемирия

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнёров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — cказал французский лидер.
По словам президента Франции, это будет не только практическая помощь Киеву, но и «стратегический сигнал» Москве о готовности Запада сохранять влияние в регионе. Патрулирование будет вестись с воздуха и с моря.
Ранее Макрон заявил о планах Франции и Великобритании развернуть на территории Украины до 50 тысяч военных после окончания боевых действий. По его словам, франко-британский корпус станет основой международной миссии по контролю за выполнением условий перемирия и может быть расширен за счёт других стран Европы. Предполагается, что силы будут действовать в том числе под эгидой НАТО.