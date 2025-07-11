Макрон пообещал отправить самолёты и корабли к Украине даже после перемирия

Ранее Макрон заявил о планах Франции и Великобритании развернуть на территории Украины до 50 тысяч военных после окончания боевых действий. По его словам, франко-британский корпус станет основой международной миссии по контролю за выполнением условий перемирия и может быть расширен за счёт других стран Европы. Предполагается, что силы будут действовать в том числе под эгидой НАТО.