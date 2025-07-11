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Макрон пообещал отправить самолёты и корабли к Украине даже после перемирия

Даже после заключения перемирия с Россией 30 стран-партнёров продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Источник: Life.ru

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнёров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — cказал французский лидер.

По словам президента Франции, это будет не только практическая помощь Киеву, но и «стратегический сигнал» Москве о готовности Запада сохранять влияние в регионе. Патрулирование будет вестись с воздуха и с моря.

Ранее Макрон заявил о планах Франции и Великобритании развернуть на территории Украины до 50 тысяч военных после окончания боевых действий. По его словам, франко-британский корпус станет основой международной миссии по контролю за выполнением условий перемирия и может быть расширен за счёт других стран Европы. Предполагается, что силы будут действовать в том числе под эгидой НАТО.

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