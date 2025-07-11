Политтехнолог объяснил, почему на выборах раиса Татарстана будет однодневное голосование

«Татарстан — регион с традиционно высокой явкой, которая была таковой еще до практики трехдневного голосования, пандемии, ДЭГа и прочих нововведений. Сейчас за два месяца до выборов раиса социология ФОМ показывает декларируемую явку выше 79%. В этой связи трехдневное голосование рассматривается исключительно как дополнительная нагрузка на бюджет и избирательную систему. Аргументов, зачем в принципе проводить голосование на выборах главы Татарстана в течение трех дней, нет», — отметил Василий Балакин.