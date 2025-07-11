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Политтехнолог объяснил, почему на выборах раиса Татарстана будет однодневное голосование

КАЗАНЬ, 11 июля, ФедералПресс. Татарстан стал единственным регионом в России, где в этом году на губернаторских выборах будут голосовать только один день. Политтехнолог и член РАПК Василий Балакин в беседе с «ФедералПресс» поделился своим мнением, почему в республике избирательные участки будут открыты только 14 сентября.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Татарстан — регион с традиционно высокой явкой, которая была таковой еще до практики трехдневного голосования, пандемии, ДЭГа и прочих нововведений. Сейчас за два месяца до выборов раиса социология ФОМ показывает декларируемую явку выше 79%. В этой связи трехдневное голосование рассматривается исключительно как дополнительная нагрузка на бюджет и избирательную систему. Аргументов, зачем в принципе проводить голосование на выборах главы Татарстана в течение трех дней, нет», — отметил Василий Балакин.

Напомним, сегодня, 11 июля, завершается выдвижение кандидатов для участия в выборах раиса республики. На данный момент документы подали четыре человека — Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам МиннихановЕдиная Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

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