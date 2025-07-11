«Вопрос в повестке»: Рябков не исключил новый обмен заключёнными между Россией и США

«Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остаётся в повестке дня. Схемы и тем более персоналии — это всё не подлежит обнародованию до достижения договорённости. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи», — сказал он в беседе с РИА «Новости».