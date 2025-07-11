В Чугуеве после взрывов начался пожар на промпредприятии

Одно из промпредприятий в Чугуеве Харьковской области загорелось после взрывов, прогремевших минувшей ночью на территории города, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов.
Он не уточнил, на каком конкретно предприятии произошел пожар. Информации о последствиях произошедшего нет.
Синегубов сообщил также о взрывах на территории Харькова.
По информации украинских СМИ, минувшей ночью в Чугуевской общине прогремели более десятки взрывов. Также сообщается о серии взрывов в Харькове. На территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
Ранее стало известно о взрывах, прогремевших на аэродроме ВСУ в Николаеве.