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В Чугуеве после взрывов начался пожар на промпредприятии

Взрывы прогремели также на территории Харькова.

Источник: Аргументы и факты

Одно из промпредприятий в Чугуеве Харьковской области загорелось после взрывов, прогремевших минувшей ночью на территории города, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов.

Он не уточнил, на каком конкретно предприятии произошел пожар. Информации о последствиях произошедшего нет.

Синегубов сообщил также о взрывах на территории Харькова.

По информации украинских СМИ, минувшей ночью в Чугуевской общине прогремели более десятки взрывов. Также сообщается о серии взрывов в Харькове. На территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее стало известно о взрывах, прогремевших на аэродроме ВСУ в Николаеве.