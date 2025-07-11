Захарова предложила Мерцу «достать калькулятор» после слов о €500 млрд

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита в сумме $50 млрд, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.