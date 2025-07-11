Трамп жестко ударил тарифами по ближайшему соседу: будет больно

Однако все новые тарифные ставки, установленные Трампом на этой неделе, могут быть снижены до нуля, если администрация позже в этом месяце проиграет апелляцию на неблагоприятное решение суда по международной торговле США, который в мае постановил, что американский президент действовал за пределами своих законных полномочий, используя чрезвычайные полномочия для введения тарифов в отсутствие о настоящей чрезвычайной ситуации. Это слушание в апелляционном суде федерального округа США в Вашингтоне назначено на 10 утра по местному времени 31 июля.