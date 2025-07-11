Трамп жестко ударил тарифами по ближайшему соседу: будет больно

США введут 35%-ные пошлины на канадский импорт, говорится в письме Трампа. Новые пошлины — и это помимо 25% на автозапчасти и 50% на сталь и алюминий — вступят в силу 1 августа.
Дональд Трамп заявил, что США введут 35-процентный тариф на импорт из Канады в следующем месяце, и пригрозил ввести общие тарифы в размере 15% или 20% для большинства других торговых партнеров, пишет The Guardian.
В письме, опубликованном на его странице в социальной сети, Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет повышена, если Канада примет ответные меры.
Премьер Карни заявил, что его правительство продолжит защищать канадских рабочих и предприятия в их переговорах с США, поскольку они приближаются к этому сроку.
В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на автомобили и автозапчасти, импортируемые из Канады, напоминает The Guardian. В июне он объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт канадской стали и алюминия. Новая ставка будет применяться ко всем другим товарам.
Канада и США ведут торговые переговоры в надежде достичь соглашения, но последняя угроза, похоже, поставила эту дату под угрозу. Это было последнее из более чем 20 подобных писем, опубликованных Трампом с понедельника, поскольку он продолжает угрожать торговой войной десяткам экономик.
Однако все новые тарифные ставки, установленные Трампом на этой неделе, могут быть снижены до нуля, если администрация позже в этом месяце проиграет апелляцию на неблагоприятное решение суда по международной торговле США, который в мае постановил, что американский президент действовал за пределами своих законных полномочий, используя чрезвычайные полномочия для введения тарифов в отсутствие о настоящей чрезвычайной ситуации. Это слушание в апелляционном суде федерального округа США в Вашингтоне назначено на 10 утра по местному времени 31 июля.
Канада и Мексика пытаются найти способы удовлетворить Трампа, чтобы соглашение о свободной торговле, объединяющее три страны, известное как USMCA, могло быть возвращено в прежнее русло, отмечает The Guardian.
Соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой заменило предыдущее соглашение Nafta в июле 2020 года, после того как Трамп успешно добился пересмотра условий во время своего первого президентского срока. Он должен был быть пересмотрен к июлю следующего года, но Трамп нарушил этот процесс, начав торговые войны после того, как вступил в должность в январе.
Ранее в этом году на канадские и мексиканские товары были введены 25-процентные пошлины в США, а на канадские энергоносители — более низкие. Трамп обрушился на обоих соседей, заявив, что они недостаточно борются с нелегальной иммиграцией и потоком запрещенных наркотиков через границы. Но в конце концов он объявил о введении льгот для товаров, ввозимых в его страну в соответствии с USMCA, которые распространяются на широкий спектр товаров.
Письмо, направленное Карни в четверг, появилось, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры и то, что многие расценили как потепление отношений между Трампом и премьер-министром Канады. Карни прибыл в Белый дом 6 мая и провел сердечную встречу с Трампом в Овальном кабинете.
После того, как Трамп отменил торговые переговоры в прошлом месяце из-за недавно введенного Канадой налога на цифровые услуги, Карни согласился отменить налог, который затронул бы американские технологические компании.
В последние дни Трамп расширил свою торговую войну, угрожая введением новых тарифов для ряда стран, включая союзников — Японию и Южную Корею, а также 50%-ным тарифом на медь.
В интервью NBC News, опубликованном в четверг, Трамп сказал, что другие торговые партнеры, которые еще не получили таких писем, могут столкнуться с общими тарифами. «Не все должны получать письма. Вы это знаете. Мы просто устанавливаем наши тарифы», — сказал Трамп в интервью.
«Мы просто собираемся сказать, что все остальные страны будут платить, будь то 20% или 15%. Мы сейчас это решим», — цитирует телеканал слова Трампа.