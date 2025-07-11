Финляндия объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Ранее стало известно, что Литва и Финляндия после выхода из Оттавской конвенции будут производить противопехотные мины для себя и Украины. Председатель комитета по обороне финского парламента Хейкки Отто также заявил, что Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин для обеспечения безопасности поставок.