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Украинские боевики сбежали из Зеленой Долины в ДНР

Российские войска заставили ВСУ бросить позиции и отступить на дальние линии обороны в Зеленой Долине в Донецкой Народной Республике.

Российские войска заставили ВСУ бросить позиции и отступить на дальние линии обороны в Зеленой Долине в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина ДНР боевики вооруженных формирований Украины вынужденно покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины», — пояснил он.

Эксперт отметил, что командование ВСУ часть военнослужащих перебросило из Зеленой Долины к другому населенному пункту. Однако, по словам Марочко, в Колодезях обстановка для укронацистов складывается также не в их пользу.

Ранее «МК» писал, что в Верховной раде Украины назвали катастрофическое число дезертиров — 500 тысяч солдат.