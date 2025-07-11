«Не друг России‎»‎: Алаудинов сделал громкое заявление о Трампе

«Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьёзную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», —написал он.