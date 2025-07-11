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«Не друг России‎»‎: Алаудинов сделал громкое заявление о Трампе

Американский лидер Дональд Трамп «‎не друг России»‎, а БРИКС — главная проблема для американской администрации, считает заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

Источник: Life.ru

«Трамп будет пытаться нас всячески оторвать от наших настоящих нынешних союзников. Надо сказать, что БРИКС уже сейчас занимает очень серьёзную повестку во всем мире во всех аспектах — это является главной трагедией Трампа и его команды», —написал он.

Трамп действует исключительно в интересах Вашингтона, и рассчитывать на быстрое урегулирование международных вопросов при его возвращении во власть не стоит. По словам генерала, США будут стремиться подорвать альянсы, в которых участвует Россия, прежде всего БРИКС. Именно усиливающееся влияние этого объединения, по мнению Алаудинова, вызывает обеспокоенность у американской администрации.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что будет лично решать судьбу новых санкций против России. Он заявил, что даже в случае одобрения жёсткого санкционного законопроекта в Конгрессе, окончательное слово останется за ним. По словам республиканца, документ предоставляет президенту полномочия действовать по собственному усмотрению.

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