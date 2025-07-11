Денис Паслер подвел предварительные итоги ИННОПРОМ

«Если бизнес говорит, что у нас нет кадров, но при этом сам живет только внутри своего забора и ничего не делает, то он и не дождется этих кадров, — подчеркнул Денис Паслер. — Искренне надеюсь, что все предприятия области будут встроены в эту совместную работу, чтобы выиграть гонку за кадровый ресурс. Она же не только в области, она вообще в стране и мире. Мы обязательно вместе выстоим, победим, и все будут с огромным удовольствием приезжать в Свердловскую область жить и работать».