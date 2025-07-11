Денис Паслер подвел предварительные итоги ИННОПРОМ

Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, подводя итоги мероприятия. Представители уральского бизнеса и власти заключили порядка 50 соглашений, общая сумма которых оценивается в десятки миллиардов рублей. Рекорды установлены в количестве компаний, принимающих участие в ИННОПРОМ, а также в числе посетителей.
50 тысяч гостей.
За первые три дня Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге, представители свердловского правительства и бизнеса заключили порядка 50 соглашений, сумма которых оценивается в 65 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, подводя предварительные итоги выставки.
Глава региона подчеркнул, что все соглашения направлены на социально-экономическое развитие Свердловской области. На стенде региона прошло около 50 рабочих встреч, в том числе с зарубежными партнерами.
«Свою продукцию на стенде Свердловской области представили 24 уральские компании. Участники выставки смогли увидеть станок для производства печатных плат, окрасочный робот-манипулятор, экспериментально-клинический комплекс для лечения онкологии, — сообщил Денис Паслер. — Также второй год подряд экспозиция региона включает “Индустриально-спортивный кластер” с новейшими разработками в спортивной отрасли».
Экосистему «Космос» Денис Паслер презентовал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Она создается в Екатеринбурге, в микрорайоне Новокольцовский. В экосистему войдут индустриальный парк, технопарк, где разместятся различные предприятия отрасли, а также цифровую платформу, обеспечивающую взаимодействие всех участников.
Денис Паслер среди важных решений, принятых на ИННОПРОМ, отметил договоренность о развитии городского электротранспорта с президентом Группы «Синара» Михаилом Ходоровским. Планируется производить современные импортонезависимые трамваи и модернизировать имеющийся трамвайный парк в городах региона. Вместимость одного нового вагона составит 308 человек. Финансирование проекта оценивается в 4,4 млрд рублей.
Был подписан специальный инвестиционный контракт о развитии предприятия в Первоуральске с реинвестированием более 1 млрд рублей. С Российским союзом промышленников и предпринимателей и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей заключили договор о наращивании экспорта отечественных товаров и услуг, содействии в трудоустройстве и социальной адаптации ветеранов спецоперации.
Были подписаны меморандумы об укреплении сотрудничества с Сербией и Узбекистаном. Денис Паслер провел встречи с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром, заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэй и другими представителями зарубежных стран и регионов России. Речь на встречах шла о расширении сотрудничества и реализации новых проектов.
«ИННОПРОМ — это действительно важное событие как для Свердловской области, так и для всей страны, — отметил Денис Паслер. — С каждым годом выставка становится всё более востребованной площадкой для установления новых контактов, заключения соглашений, проведения долгожданных встреч и переговоров».
В этом году выставка побила несколько рекордов. Более 1 тысячи компаний представили свою продукцию на ИННОПРОМ, в прошлом году было порядка 900. Также предполагается рекордное количество посетителей — около 50 тысяч человек.
Кадры и «Сухой порт».
Выгоды от ИННОПРОМ не всегда измеряются деньгами. На выставке закладывается идеология и перспективные проекты, которые могут начать реализовываться и применяться через 2−3 года. Об этом заявил Денис Паслер, отвечая на вопросы журналистов.
«У нас прошли интересные переговоры с иностранными делегациями касательно Уралмашзавода, Пневмостроймашины, Гидромаша, ряда других предприятий, где намечается и кооперация, — сказал Денис Паслер. — Есть уже действующие соглашения и договоренности с рядом предприятий, которые активно работают на международном рынке, их придется закреплять и работать дальше».
В качестве примера интересных проектов Денис Паслер назвал соглашение, согласно которому на базе завода Химмаш планируют создать еще одну площадку для производства трамваев. При этом они будут конкурировать не только с российскими, но и зарубежными аналогами.
«Выставка работает. Если бы от нее не было эффекта, у нас бы не было такой востребованности, не было бы растущего количества представителей компаний, как зарубежных стран, так и субъектов Российской Федерации, и не было, конечно, такого количества участников», — сказал Денис Паслер.
При развитии промышленности остается проблема с дефицитом кадров. Для решения этого вопроса в Свердловской области принимаются конкретные решения.
По словам главы региона, необходимо модернизировать предприятия и сами рабочие места. Этим нужно привлекать молодежь на заводы.
«Ребята хотят прийти в хорошие современные условия. Нужна новая промышленность и места, которые будут современные и интересные, связанные с роботизацией и автоматизацией. Это то, что нужно создавать бизнесу, чтобы привлекать кадры», — сообщил Денис Паслер.
Также нужно работать над тем, чтобы молодежь получила соответствующее хорошее образование. Например, работает программа «Профессионалитет». Она позволяет обучать кадры и привлекать их на предприятия.
«Я считаю, что это удачная практика в стране и Свердловской области, когда подписываются соглашения с бизнесом, образовательным учреждением и органом власти. Учебные заведения оснащаются по стандартам, которые соответствуют современным вызовам», — сказал глава региона.
Также необходимо привлекать рабочие кадры жильем, городской средой, медициной, культурой, образованием и так далее.
«Если бизнес говорит, что у нас нет кадров, но при этом сам живет только внутри своего забора и ничего не делает, то он и не дождется этих кадров, — подчеркнул Денис Паслер. — Искренне надеюсь, что все предприятия области будут встроены в эту совместную работу, чтобы выиграть гонку за кадровый ресурс. Она же не только в области, она вообще в стране и мире. Мы обязательно вместе выстоим, победим, и все будут с огромным удовольствием приезжать в Свердловскую область жить и работать».
Один из крупнейших проектов Свердловской области — это «Сухой порт», который должен сделать регион логистическим центром страны. По словам главы региона, уже прошел пробный пуск. Был построен путь, который полноценно может работать и перевозить порядка 4,5 млн тонн грузов. Параллельно рядом строится второй путь.
«У меня с собственниками и руководителями была встреча по дальнейшему развитию [»Сухого порта«]. Коллеги просят дополнительно рассмотреть возможность предоставления им земли для того, чтобы и дальше расширяться, строить контейнерные склады, хранилища, — сказал Денис Паслер. — Возможно, в будущем нам еще и в самом городе (Екатеринбурге. — Прим.) нужно подсобрать определённые складские площадки или, может быть, вынести их за периметр города. А в городе, соответственно, развивать как жилищную, так и парковую инфраструктуру».