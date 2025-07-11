Лукашенко хочет, чтобы в Беларусь приехал президент Монголии

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху со словами о фестивале, сообщила пресс-служба президента.
Накануне белорусский лидер на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к белорусам, россиянам и украинцам.
А 11 июля глава республики направил монгольскому президенту поздравления с национальным праздником — фестивалем Наадам. Лукашенко заметил, что этот традиционный фестиваль отражает суть культуры Монголии, а также подчеркивает силу и стойкость нации, которая бережно почитает свое историческое наследие.
Президент Беларуси подтвердил также нацеленность Минска на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Улан-Батором в широком спектре направлений. И сказал об укреплении дружеских связей между обоими народами. Еще Лукашенко хочет, чтобы Хурэлсух приехал в Беларусь с визитом.
— С теплотой вспоминаю визит в вашу прекрасную страну вечно голубого неба и возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для вас время, — отметил белорусский президент.
А еще Александр Лукашенко обратился к тем, кто постится в тик-токах, «клокает» и «квокает».