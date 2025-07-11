Лукашенко хочет, чтобы в Беларусь приехал президент Монголии

Президент Беларуси подтвердил также нацеленность Минска на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Улан-Батором в широком спектре направлений. И сказал об укреплении дружеских связей между обоими народами. Еще Лукашенко хочет, чтобы Хурэлсух приехал в Беларусь с визитом.