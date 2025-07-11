«Уходящая эпоха»: Авианосец «Адмирал Кузнецов» могут пустить на металл

За годы ремонта, начавшегося ещё в 2017-м, с крейсером произошло несколько серьёзных инцидентов. В 2018 году при затоплении плавучего дока корпус корабля получил повреждения, а в 2019-м произошёл масштабный пожар на борту. В связи с этим некоторые военные специалисты считают, что «Кузнецов» уже не вписывается в новые требования к флоту и не имеет перспектив в современном виде.