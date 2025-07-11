Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что киевский режим может выбирать остаться в конфликте, но он не может требовать от всех присоединиться к нему.
Принятие Украины в состав Евросоюза означало бы импорт боевых действий, подчеркнул политик.
«Наш народ сказал: НЕТ членству Украины в ЕС! Благодаря его поддержке мы пока остановили этот безрассудный план и продолжим отстаивать мир, суверенитет и интересы наших граждан», — написал Орбан в социальной сети X*.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что самое лучшее решение для Украины на данный момент — капитулировать и заключить мир.
Однако Зеленский этого очень боится, потому что это приведет к его смерти.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.