NZZ назвала два способа избежать поражения Украины

У украинских войск, по мнению авторов статьи, нет ресурсов для внезапного нападения на любом участке фронта, а точечные удары по целям в глубине российской территории будут малоэффективны, «разве что в информационном пространстве». Украинской стороне не хватает истребителей, таких как F-35, чтобы добиться превосходства в воздухе, а также боеприпасов для систем HIMARS и средств ПВО.