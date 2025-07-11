Боец ВС РФ рассказал о странном поведении ВСУ под Днепропетровском

«Здесь противник непуганный был, когда мы только зашли сюда. Очень много движения было именно техники. Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо, прям, новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», — пояснил военнослужащий.