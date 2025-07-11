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Боец ВС РФ рассказал о странном поведении ВСУ под Днепропетровском

На сдерживание российской армии в Днепропетровской области были брошены слабо подготовленные украинские боевики.

На сдерживание российской армии в Днепропетровской области были брошены слабо подготовленные украинские боевики. Об этом рассказал боец ВС РФ из батальона спецназа «Хан» с позывным «Тобол», передает РИА Новости.

«Здесь противник непуганный был, когда мы только зашли сюда. Очень много движения было именно техники. Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо, прям, новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», — пояснил военнослужащий.

Ранее стало известно, что ВСУ в спешке начали строить оборонительные сооружения и укрепрайоны сразу в трех областях. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Сумской.

По данным источников, киевский режим согнал на строительство рубежей обороны все возможные строительные компании.