На сдерживание российской армии в Днепропетровской области были брошены слабо подготовленные украинские боевики. Об этом рассказал боец ВС РФ из батальона спецназа «Хан» с позывным «Тобол», передает РИА Новости.
«Здесь противник непуганный был, когда мы только зашли сюда. Очень много движения было именно техники. Это какие-то либо вновь сформированные подразделения, либо, прям, новобранцы, потому что вели себя очень странно. Судя по действиям, противник неопытный», — пояснил военнослужащий.
Ранее стало известно, что ВСУ в спешке начали строить оборонительные сооружения и укрепрайоны сразу в трех областях. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской и Сумской.
По данным источников, киевский режим согнал на строительство рубежей обороны все возможные строительные компании.