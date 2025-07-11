Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент одобрил модернизацию аэропорта в Маркулештах

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Модернизация маркулештского аэропорта пройдет с целью расширения его пропускной способности для обслуживания пассажирских перевозок. Об этом заявили в парламенте после одобрения депутатами законопроекта о реорганизации воздушной гавани.

Источник: Sputnik.md

Законопроект предусматривает передачу объекта в Маркулештах в управление ГП «Международный кишиневский аэропорт». По мнению авторов закона, эта мера позволит более эффективно координировать деятельность и инвестиции, необходимые для модернизации инфраструктуры.

По предварительным оценкам, для запуска Маркулештского аэропорта для обслуживания пассажирских перевозок, необходимо около 4,2 миллиона евро.

Учитывая растущий спрос на воздушные перевозки, модернизация Маркулештского аэропорта является эффективным решением для привлечения бюджетных авиакомпаний и диверсификации инфраструктуры национальных аэропортов.

говорится в информационной записке к проекту

Маркулештский аэропорт, расположенный в 150 км от Кишинева, имеет взлетно-посадочную полосу с большей пропускной способностью, чем у Кишиневского международного аэропорта, что позволяет принимать крупнотоннажные самолеты, уточнили в парламенте.

В настоящее время помещения, земля, ангары и прочее на территории Маркулештского аэропорта сдается в аренду.