Парламент одобрил модернизацию аэропорта в Маркулештах

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Модернизация маркулештского аэропорта пройдет с целью расширения его пропускной способности для обслуживания пассажирских перевозок. Об этом заявили в парламенте после одобрения депутатами законопроекта о реорганизации воздушной гавани.