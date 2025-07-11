Парламент одобрил модернизацию аэропорта в Маркулештах

Законопроект предусматривает передачу объекта в Маркулештах в управление ГП «Международный кишиневский аэропорт». По мнению авторов закона, эта мера позволит более эффективно координировать деятельность и инвестиции, необходимые для модернизации инфраструктуры.
По предварительным оценкам, для запуска Маркулештского аэропорта для обслуживания пассажирских перевозок, необходимо около 4,2 миллиона евро.
Учитывая растущий спрос на воздушные перевозки, модернизация Маркулештского аэропорта является эффективным решением для привлечения бюджетных авиакомпаний и диверсификации инфраструктуры национальных аэропортов.
Маркулештский аэропорт, расположенный в 150 км от Кишинева, имеет взлетно-посадочную полосу с большей пропускной способностью, чем у Кишиневского международного аэропорта, что позволяет принимать крупнотоннажные самолеты, уточнили в парламенте.
В настоящее время помещения, земля, ангары и прочее на территории Маркулештского аэропорта сдается в аренду.