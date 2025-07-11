Министр миграции оказался шокирован неонацистскими наклонностями сына-подростка

В своей записи в социальных сетях он выразил надежду, что это «откроет глаза» другим родителям, заявив, что полученные результаты «высвечивают более серьезную социальную проблему». «Много ли мы на самом деле знаем о том, чем занимаются наши дети в социальных сетях, и как мы можем защитить их от того, чтобы они не были втянуты во что-то, чего мы не хотим?».