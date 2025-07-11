Министр миграции оказался шокирован неонацистскими наклонностями сына-подростка

Министр миграции Швеции «шокирован» ультраправой активностью сына-подростка. Йохан Форсселл говорит, что информация о том, что дети делают и видят в Интернете, должна стать «тревожным звонком» для родителей.
Министр миграции Швеции заявил, что он «шокирован и ужаснулся», узнав о причастности своего сына-подростка к ультраправым экстремистским группировкам, пишет The Guardian.
Йохан Форсселл, чья правоцентристская партия возглавляет правящую коалицию, которая опирается на поддержку ультраправых шведских демократов, заявил в четверг, что несколько недель назад шведская служба безопасности Säpo связалась с ним по поводу деятельности его 16-летнего сына.
Министр решил выступить публично после того, как антирасистский журнал Expo опубликовал информацию о том, что «близкий родственник шведского министра» является активным сторонником крайне правых.
Несмотря на то, что Форсселл отслеживал деятельность своего сына в социальных сетях, где тот, в свою очередь, следил за ультраправыми активистами и влиятельными лицами, он сказал, что понятия не имел о его участии, пока с ним не связались журналисты.
«Как отец, вы потрясены, вы в ужасе. У меня есть 15-летний подросток, которому только что исполнилось 16 лет, испытывающий глубокое раскаяние», — сказал Форсселл в интервью TV4. «Эти мероприятия закончились, но наши беседы, конечно, продолжатся».
В своей записи в социальных сетях он выразил надежду, что это «откроет глаза» другим родителям, заявив, что полученные результаты «высвечивают более серьезную социальную проблему». «Много ли мы на самом деле знаем о том, чем занимаются наши дети в социальных сетях, и как мы можем защитить их от того, чтобы они не были втянуты во что-то, чего мы не хотим?».
Форсселл сказал, что его сын, имя которого не называется, не подозревается ни в каком преступлении.
Как отмечает The Guardian, ультраправый экстремизм уже давно присутствует в Швеции, но эксперты говорят, что в последние годы наблюдается сдвиг в сторону небольших, более гибких групп, часто основанных на фитнесе, которые вербуют мальчиков и молодых мужчин на платформах социальных сетей, прежде чем перейти на другие частные платформы. Считается, что число активных группировок шведских ультраправых достигло самого высокого уровня с 2008 года.
«Шведские демократы», корни которых уходят в неонацизм, стали второй по величине партией в стране и на последних всеобщих выборах сыграли важную роль в руководстве правящей коалицией, отмечает The Guardian.
Форсселл из партии умеренных решил выступить публично, по его словам, чтобы защитить своего сына. «Речь шла не о защите меня как политика, а о защите несовершеннолетнего», — сказал он.
Но это уже имеет политические последствия. Все оппозиционные партии призвали Форсселла как можно скорее явиться в Риксдаг (шведский парламент) и поинтересовались, как много правительству известно о деятельности мальчика.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в четверг, что он по-прежнему доверяет своему министру миграции, заявив, что тот «поступил так, как и подобает ответственному родителю, когда вы узнаете, что ваш ребенок поступает неправильно и находится в плохой компании».
Левая партия обвинила Форсселла, который выступает за снижение возраста уголовной ответственности для молодежи с 15 до 14 лет, в двойных стандартах.
«Йохан Форселл и правительство придерживались очень строгих взглядов, когда речь заходила об ответственности, которую человек несет за связи своих родственников, например, с групповой преступностью, но теперь, похоже, у них совсем другой подход», — сказал представитель Левой партии по миграционной политике Тони Хадду.
Форсселл сказал: «Я знаю, что есть другие партии, которые хотят заработать на этом политические очки. Если они хотят это сделать, они могут это сделать, но, прежде всего, это задача для меня как отца».
По его словам, он планировал остаться на своем министерском посту, добавив, что «полностью сосредоточен на реализации политики, в отношении которой мы получили поддержку от шведского народа».
Шведская спецслужба Säpo отказалась комментировать дело Форсселла, но заявила, что «постоянно работает над мониторингом среды воинствующего экстремизма в Швеции». Представитель шпионского ведомства добавил: «В целом Säpo имеет четкое представление о ситуации с безопасностью вокруг наших покровительствуемых лиц, включая любые угрозы и уязвимости».