Лидер страны БРИКС пригрозил отомстить Трампу ответным ударом

Президент Бразилии Лула угрожает ввести 50-процентные пошлины на товары из США в отместку за введение Трампом пошлин в отношении Бразилии. Глава латиноамериканской страны заявил, что «если он будет взимать с нас 50%, мы будем взимать с него 50%» после того, как Трамп сослался на судебный процесс над бразильским экс-президентом Болсонару, чтобы оправдать введение пошлин.
Бразилия пригрозила нанести ответный удар по плану Дональда Трампа ввести 50%-ные пошлины на свой экспорт, введя собственные 50%-ные пошлины на американские товары, подготовив почву для резкой торговой войны, пишет The Guardian.
«Если он возьмет с нас 50%, мы возьмем с него 50%», — заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва местному новостному изданию Record на следующий день после того, как Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на бразильские товары и обвинил страну в проведении «охоты на ведьм» против своего бывшего президента Жаира Болсонару, которому грозит судебный процесс за попытку отменить свое поражение на выборах 2022 года.
Бразилия могла бы обратиться во Всемирную торговую организацию, предложить провести международное расследование и «потребовать объяснений», предположил Лула. «Но главное — это закон о взаимности, принятый Конгрессом», — сказал он Record, имея в виду недавнее законодательство, призванное защитить крупнейшую экономику Латинской Америки от тарифных атак.
Заявление Трампа о том, что экономические отношения Бразилии с США «далеки от взаимности», также было «неточным», заявил Лула в своем заявлении в среду. Бразилия «рассмотрит вопрос о повышении тарифов в США», сказал он.
Рано утром в четверг Лула созвал бразильских министров, чтобы обсудить, как его правительство должно отреагировать на 50-процентную тарифную угрозу Трампа. В офисе главы администрации Лулы заявили, что будет сформирована исследовательская группа, которая решит, как реагировать.
Трамп уже пообещал принять ответные меры, если Бразилия ответит на его атаку, а тарифы США должны вступить в силу 1 августа. «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то, на какую бы величину вы ни решили их повысить, это будет добавлено к 50%, которые мы взимаем», — написал он в письме Луле в среду, опубликованном в социальных сетях.
Тарифы, которыми грозит Бразилия, являются частью волны предлагаемых США сборов, обнародованных Трампом на этой неделе. Хотя в среду Белый дом планировал повысить пошлины для десятков стран, он распорядился о новой трехнедельной отсрочке до 1 августа.
Наряду с последней задержкой, Трамп направил письма в ряд стран, включая Бангладеш, Японию и Южную Корею, информируя их о новых тарифных ставках США, с которыми они столкнутся, если не заключат сделку с его администрацией, пишет The Guardian.