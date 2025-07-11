Лидер страны БРИКС пригрозил отомстить Трампу ответным ударом

Трамп уже пообещал принять ответные меры, если Бразилия ответит на его атаку, а тарифы США должны вступить в силу 1 августа. «Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, то, на какую бы величину вы ни решили их повысить, это будет добавлено к 50%, которые мы взимаем», — написал он в письме Луле в среду, опубликованном в социальных сетях.