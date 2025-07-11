«Символ надежды и справедливости»: Трампа изобразили в образе супергероя

Белый дом опубликовал постер, на котором президент США Дональд Трамп представлен в образе Супермена. На рисунке американский лидер изображен в традиционном для супергероя костюме и с решительным выражением лица, подчеркивающим его роль защитника национальных интересов. Плакат был размещен в официальном аккаунте резиденции в социальной сети X.
В подписи к изображению крупными буквами выделены слова: «СИМВОЛ НАДЕЖДЫ. ПРАВДЫ. СПРАВЕДЛИВОСТИ. АМЕРИКАНСКОГО ПУТИ. СУПЕРМЕН ТРАМП».
Скриншот канала Белого дома в соцсети X.
Трамп представлен Белым домом как воплощение ключевых американских идеалов и ценностей, призванный вести страну вперед. Публикация вызвала как поддержку среди сторонников президента, так и ироничные отклики в комментариях.
Ранее Администрация Белого дома опубликовала необычное видео, в котором демонстрируется дизайн футболки с изображением Дональда Трампа. На ней президент США представлен в своей знаменитой красной бейсболке с надписью «Make America Great Again». Особенностью стала новая надпись «Папочка дома», выполненная золотыми буквами.