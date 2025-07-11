«Символ надежды и справедливости»: Трампа изобразили в образе супергероя

Белый дом опубликовал постер, на котором президент США Дональд Трамп представлен в образе Супермена. На рисунке американский лидер изображен в традиционном для супергероя костюме и с решительным выражением лица, подчеркивающим его роль защитника национальных интересов. Плакат был размещен в официальном аккаунте резиденции в социальной сети X.