«Разочарованный в России» Трамп рассказал о поставке американского оружия Украине через НАТО

Трамп говорит, что он заключил сделку по поставке американского оружия на Украину через НАТО. Президент Дональд Трамп заявил NBC в четверг, что он заключил сделку с Североатлантическим альянсом о том, что США будут отправлять оружие Киеву через альянс, и что НАТО оплатит это оружие «на сто процентов».
«Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов», — сказал президент Кристен Уэлкер из NBC News в телефонном интервью в четверг. «Мы собираемся направить Patriots в НАТО, а затем НАТО распределит это», — сказал он, сообщает NBC News.
Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте беседовал с Трампом. «Ранее сегодня я призвал лидеров пойти дальше, чтобы у Украины было больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны», — написал Рютте в Twitter. «Я только что разговаривал с президентом Трампом и сейчас тесно сотрудничаю с союзниками, чтобы оказать Украине необходимую помощь».
Госсекретарь США Марко Рубио также заявил ранее в четверг, что Соединенные Штаты «активно» ведут переговоры со странами Европы, чтобы они могли поделиться батареями Patriot с Украиной.
«Есть и другие батареи Patriot, и есть другие возможности. Страны, которые заказали батареи Patriot и вот-вот получат их, было бы здорово, если бы одна из них вызвалась отложить эту поставку и вместо этого отправить ее на Украину», — сказал Рубио журналистам в Куала-Лумпуре (Малайзия), после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее на этой неделе Трамп намекнул, что администрация обдумывает, отправлять ли на Украину еще одну систему ПВО Patriot, сообщает CNN.
«Они хотели бы этого, они просили об этом — они действительно очень редки, потому что на Украину было отправлено много систем», — сказал Трамп в среду. «Но они хотели бы, я знаю, что они сделали запрос. Нам нужно взглянуть на это. Очень дорогая, очень недешевая система».
В своем интервью телеканалу NBC News в четверг президент США также сообщил, что в понедельник он сделает «важное заявление» по России, но не сообщил дополнительных подробностей.
«Я разочарован в России… В понедельник я сделаю важное заявление о России», — пообещал американский президент.
Как пишет The Guardian, Дональд Трамп, возможно, готовится отправить оружие на Украину, используя президентские полномочия по сокращению штатов (PDA) — полномочия, которые его предшественник Джо Байден использовал для срочного вооружения киевских сил. Источники сообщили Reuters, что команда Трампа определит оружие из запасов США для отправки на Украину в рамках соглашения о свободной торговле, и один из них сказал, что сумма транша может составить около 300 миллионов долларов. У президента осталось средств на поддержку Украины на сумму 3,86 миллиарда долларов — в последний раз Байден сократил их на 500 миллионов долларов 9 января.
Трамп на этой неделе заявил, что США отправят оружие, чтобы помочь Украине защититься от усиливающегося наступления России — резкое изменение после того, как Пентагон под руководством министра Пита Хегсета попытался приостановить поставки американского оружия украинцам, отмечает The Guardian. Большая часть того, что Байден отправлял с помощью PDA, было избыточным оборудованием из резервных запасов США, которое подлежало замене или утилизации — факт, который опровергает аргумент о том, что, вооружая Украину, США испытывают нехватку оружия для своих собственных целей. Главными приоритетами Украины являются ракетные перехватчики Patriot и мобильная реактивная артиллерия GMLRS, которые могут быть включены в комплект поставки. Это оружие может оказаться на передовой в течение нескольких дней, поскольку запасы находятся в Европе.