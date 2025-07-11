«Разочарованный в России» Трамп рассказал о поставке американского оружия Украине через НАТО

Трамп на этой неделе заявил, что США отправят оружие, чтобы помочь Украине защититься от усиливающегося наступления России — резкое изменение после того, как Пентагон под руководством министра Пита Хегсета попытался приостановить поставки американского оружия украинцам, отмечает The Guardian. Большая часть того, что Байден отправлял с помощью PDA, было избыточным оборудованием из резервных запасов США, которое подлежало замене или утилизации — факт, который опровергает аргумент о том, что, вооружая Украину, США испытывают нехватку оружия для своих собственных целей. Главными приоритетами Украины являются ракетные перехватчики Patriot и мобильная реактивная артиллерия GMLRS, которые могут быть включены в комплект поставки. Это оружие может оказаться на передовой в течение нескольких дней, поскольку запасы находятся в Европе.