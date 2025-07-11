Бежавшую за границу бывшую главу правительства обвинили в массовом убийстве студентов

Трибунал уже выдал три ордера на арест Хасины. Ранее в этом месяце суд также приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения за неуважение к суду после того, как в сеть просочилась аудиозапись, на которой она говорит: «Против меня возбуждено 227 дел, так что теперь у меня есть лицензия на убийство 227 человек».