Бежавшую за границу бывшую главу правительства обвинили в массовом убийстве студентов

Свергнутая глава правительства Бангладеш обвиняется в преступлениях против человечности. 77-летней Шейх Хасине было предъявлено официальное обвинение в преступлениях против человечности после того, как его обвинили в том, что он отдал приказ о жестоком подавлении антиправительственных выступлений в прошлом году, в результате которых погибло более 1400 человек.
Шейх Хасине, бежавшей из страны 5 августа прошлого года, в четверг коллегия из трех судей заочно предъявила обвинение. Она продолжает скрываться в соседней Индии и игнорирует официальные просьбы о ее возвращении, отмечает The Guardian.
Бангладешские прокуроры потратили месяцы на сбор доказательств, чтобы привлечь Хасину к суду за предполагаемые преступления, совершенные за 15 лет ее пребывания у власти, включая массовое убийство студентов, восставших против ее авторитарного режима в июле прошлого года.
Коллегия, именуемая международным уголовным трибуналом, предъявила Хасине, ее бывшему министру внутренних дел Асадуззаману Хану и бывшему начальнику полиции Чоудхури Абдулле аль-Мамуну обвинения по пяти пунктам, включая преступления против человечности.
Прокуроры утверждают, что Хасина была «вдохновителем, проводником и высшим командиром» целенаправленного насилия в отношении студенческих протестов, которые вспыхнули по всей Бангладеш и в конечном итоге привели к падению ее правительства.
Как широко задокументировано правозащитными группами, полиция стреляла боевыми патронами по протестующим по всей стране, что привело к массовым жертвам, и произвольно арестовала десятки тысяч гражданских лиц в попытке подавить восстание.
Адвокаты утверждали, что приказы об убийствах исходили непосредственно от Хасины, ссылаясь на просочившиеся аудиофайлы и другие документы, оставленные ею, когда она бежала из страны на вертолете.
Партия Хасины «Народная лига» осудила обвинительный акт и назвала трибунал «судом кенгуру», несмотря на то, что сама Хасина учредила его в 2009 году для расследования преступлений, совершенных во время войны за независимость Бангладеш в 1971 году.
«Мы самым решительным образом осуждаем обвинительный акт против президента нашей партии и других лидеров, поскольку мы утверждаем, что этот шаг является еще одним свидетельством продолжающейся охоты на ведьм против нашей партии», — написала партия на странице соцсетей.
Трибунал уже выдал три ордера на арест Хасины. Ранее в этом месяце суд также приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения за неуважение к суду после того, как в сеть просочилась аудиозапись, на которой она говорит: «Против меня возбуждено 227 дел, так что теперь у меня есть лицензия на убийство 227 человек».
Судебный процесс над Хасиной по обвинению в преступлениях против человечности начнется 3 августа. Прокуратура заявила, что аль-Мамун уже признал себя виновным и согласился дать показания в качестве государственного свидетеля против своих сообщников.
Остается неясным, будет ли Хасина принудительно возвращена в Бангладеш, чтобы предстать перед судом по растущим обвинениям в ее адрес, включая широко распространенную коррупцию. Временное правительство во главе с Мохаммадом Юнусом подтвердило, что оно направило Индии несколько запросов об экстрадиции, но пока что они были проигнорированы.
Правительство Юнуса неоднократно выражало недовольство Индией за то, что она продолжает предоставлять Хасине, которая, находясь у власти, была тесно связана с Дели, убежище и позволяет ей делать «ложные заявления», направленные на дестабилизацию ситуации в стране.
Юнус пообещал, что в Бангладеш в апреле 2026 года состоятся первые выборы после свержения Хасины, но Народной лиге было запрещено принимать в них участие.