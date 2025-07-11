Semafor: Трамп шлет «закодированные» послания РФ и Украине

Американский лидер Дональд Трамп отправляет РФ и Украине «закодированные послания», ужесточая риторику. Об этом со ссылкой на источник пишет портал Semafor.
«И Путину, и Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят», — отметил собеседник портала, комментируя перемены в высказываниях Трампа.
Часть приближенных главы Белого дома называют это переговорной тактикой Трампа, а не коренным изменением его подхода к конфликту на Украине.
8 июля Трамп заявил, что может одобрить проведение через Конгресс проекта закона о новых санкциях США против России. Документ предусматривает в том числе ограничения в отношении торговых партнеров Москвы.
Ранее Трамп на заседании кабинета в Белом доме заявил о желании устроить России «маленький сюрприз». Он также анонсировал важное заявление о России. Сделать его президент США обещал 14 июля.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал никак не реагировать на противоречивые заявления Трампа о России и Украине, назвав их «политическими качелями».