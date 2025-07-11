Украинскому политику Владимиру Зеленскому пора понять, что он не может диктовать свое мнение и условия, европейцы не хотят видеть Украину в составе Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Венгрия — первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что, если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал он в социальной сети X*.
Орбан отметил, что жители Европы не хотят интегрироваться в конфликт.
Ранее венгерский премьер заявил, что Киев может оставаться в конфликте, но он не может требовать присоединиться к нему всех.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.