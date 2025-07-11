«Венгрия — первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что, если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал он в социальной сети X*.