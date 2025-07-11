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Орбан: Зеленскому пора понять, что он не может диктовать свои условия

По мнению Орбана, если провести референдум о вступлении Киева в ЕС в любой стране Европы, результаты будет таким же, как и в Венгрии.

Украинскому политику Владимиру Зеленскому пора понять, что он не может диктовать свое мнение и условия, европейцы не хотят видеть Украину в составе Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия — первая страна, проведшая референдум о членстве Украины в ЕС. Зеленский и брюссельские бюрократы должны признать, что, если референдумы пройдут в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как в Венгрии», — написал он в социальной сети X*.

Орбан отметил, что жители Европы не хотят интегрироваться в конфликт.

Ранее венгерский премьер заявил, что Киев может оставаться в конфликте, но он не может требовать присоединиться к нему всех.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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