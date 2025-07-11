Эксперт спрогнозировал усиление ударов ВС РФ по Украине

Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. В беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов спрогнозировал, что сила атак ВС РФ будет только увеличиваться.
Отвечая на вопрос о возможной передышке для Украины, эксперт высказал мнение, что Россия, наоборот, будет наращивать интенсивность атак.
Собеседник телеканала обратил внимание на то, что у российской стороны резко увеличилось производство различных видов барражирующих боеприпасов, в частности, «Гераней», «Гербер» и других. Михайлов считает, что Россия будет применять их в еще больших масштабах, и число атак будет только увеличиваться, либо оно будет на такой же волне с таким же количеством ударов по противнику каждый день.
Эксперт добавил, что до тех пор, пока Киев и его западные партнеры не показывают готовности к переговорам, Россия продолжит активные действия на линии боевого соприкосновения и в глубине украинской территории.
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