Эксперт спрогнозировал усиление ударов ВС РФ по Украине

Собеседник телеканала обратил внимание на то, что у российской стороны резко увеличилось производство различных видов барражирующих боеприпасов, в частности, «Гераней», «Гербер» и других. Михайлов считает, что Россия будет применять их в еще больших масштабах, и число атак будет только увеличиваться, либо оно будет на такой же волне с таким же количеством ударов по противнику каждый день.