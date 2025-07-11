Лавров ответил фразой Трампа на заявление госсека США о новом плане по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать заявление государственного секретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине. Глава профильного ведомства ответил американскому коллеге фразой президента Штатов Дональда Трампа: «Так я вам и скажу».
Российский дипломат также подчеркнул, что на встрече с западным коллегой подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.
Как KP.RU писал ранее, в четверг, 10 июля, Сергей Лавров провел встречу с Рубио в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Рабочее мероприятие проходит на полях мероприятий линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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