Лавров ответил на вопрос о новом подходе к миру на Украине фразой Трампа

10 июля Сергей Лаврова провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. По ее итогам глава Госдепартамента заявил, что стороны обсудили «дорожную карту» завершения конфликта на Украине и «новый подход» к мирному урегулированию. Детали он не раскрыл. Рубио также подчеркнул, что США разочарованы скоростью прогресса по Украине и «отсутствием гибкости» в позиции России по Украине.