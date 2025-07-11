Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил на вопрос о новом подходе к миру на Украине фразой Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента «Ъ» о подробностях нового подхода к мирному урегулированию на Украине, который обсуждался на российско-американских переговорах 10 июля, в духе президента США.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: “Так я вам и скажу”. Ждите больших сюрпризов, он сказал», — сказал Сергей Лавров. «Есть вещи, которые не комментируются», — добавил он.

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз в разговоре с президентом Трампом», — пояснил глава российского МИДа.

10 июля Сергей Лаврова провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре. По ее итогам глава Госдепартамента заявил, что стороны обсудили «дорожную карту» завершения конфликта на Украине и «новый подход» к мирному урегулированию. Детали он не раскрыл. Рубио также подчеркнул, что США разочарованы скоростью прогресса по Украине и «отсутствием гибкости» в позиции России по Украине.

Позднее Марко Рубио рассказал о подготовке законопроекта по введению жестких санкций против России. Среди ограничений указаны 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран или другие экспортные товары. Инициатива разрабатывается совместно с Сенатом США. Работать над новыми санкциями против России готов и Конгресс, уточнил Рубио.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше